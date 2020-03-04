Гончарук сказав, чому Кабмін в останні місяці "атакували особливо наполегливо"

Експрем’єр-міністр Олексій Гончарук, рішення про відставку якого 4 березня ухвалила Верховна Рада, подякував своїй команді за роботу та заявив, що незалежно від свого статусу працюватиме на успіх України.

Про це він написав у Facebook.

Гончарук наполягає, що в його уряді не було корупції, а була системна боротьба з нею "з першого дня до останнього".

"У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено. Разом із цим — ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями (ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.). Незважаючи на статуси і прізвища", - написав Гончарук.

Він додав, що саме "тому нас атакували особливо наполегливо в останні місяці". Та наголосив, що попри спротив системи було закладено фундамент для перезавантаження країни — "рекордно низька інфляція, рекордно вигідне розміщення єврооблігацій". Гончарук нагадав про анбандлінг Нафтогазу, запуск "рекордної приватизації", перші концесійні конкурси, доступні кредити для підприємців.

Читайте також: РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ СКЛАД КАБМІНУ

На думку експрем’єра, 6 місяців — дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого уряду. "Хоча окремі результати нашої з вами роботи українці вже бачать в платіжках".

"Незалежно від статусу, я працюватиму на те, щоб Україна була успішною", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву.