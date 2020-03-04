Гончарук: За час роботи із Зеленським не було жодної незаконної вказівки

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що за часи роботи у команді Президента Володимира Зеленського, у тому числі на посаді глави уряду, не отримував жодної незаконної вказівки від очільника держави.

Про це Гончарук сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядалася постанова про його відставку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Вважаю, що у нас дуже хороший Президент, що він дуже порядна і чесна людина. За час роботи із ним я жодного разу не отримував жодної незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Тому я не маю жодних сумніві, що курс збережеться", - сказав Гончарук.

За його словами, 6 місяців — це доволі короткий строк для оцінки результатів роботи уряду, але при цьому нагадав про здобутки. "Ми забезпечили макроекономічну стабільність, у нас рекордно низька інфляція, ми зробили рекордно низьке, якісне розміщення єврооблігацій, ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію, провели успішні концесійні конкурси і багато чого разом зробили", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що уряду вдалося змінити менеджмент у багатьох державних компаніях, боротися із корупцією у багатьох сферах та перекрити багато тіньових схем.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Гончарук подав до Ради свою заяву про відставку.

Олексій Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно із законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.