Європарламент проведе дебати про виконання

Європарламент проведе дебати про виконання "Мінська"

Укрінформ
Європарламент проведе дебати про імплементацію Мінських домовленостей.

Це питання включено до порядку денного березневої сесії законодавчого органу ЄС, яка пройде наступного тижня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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У дебатах, які відбудуться у вівторок, 10 березня, на тему: "П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру" - візьме участь високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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