Європарламент проведе дебати про виконання "Мінська"
Укрінформ
Європарламент проведе дебати про імплементацію Мінських домовленостей.
Це питання включено до порядку денного березневої сесії законодавчого органу ЄС, яка пройде наступного тижня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
У дебатах, які відбудуться у вівторок, 10 березня, на тему: "П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру" - візьме участь високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.