Європарламент проведе дебати про виконання "Мінська"

Європарламент проведе дебати про імплементацію Мінських домовленостей.

Це питання включено до порядку денного березневої сесії законодавчого органу ЄС, яка пройде наступного тижня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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У дебатах, які відбудуться у вівторок, 10 березня, на тему: "П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру" - візьме участь високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.