Глава МЗС Швеції побачила наслідки російської агресії на Донбасі

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала Донбас, де ознайомилася з наслідками російської агресії, безпековою ситуацією в регіоні та роботою КПВВ.

Про це написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.

"Супроводжував очільницю МЗС Швеція А.Лінде в поїздці до ООС на Донбас. Відвідали Станицю Луганську, побачили наслідки агресії Росії, безпекову ситуацію в зоні розведення, роботу КПВВ... Дякуємо шведським друзям за постійну увагу та підтримку", - зазначив Божок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 2-3 березня перебуває в Україні з робочим візитом.

Фото: @YehorBozhok