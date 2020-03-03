Глава МЗС Швеції побачила наслідки російської агресії на Донбасі
Про це написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.
"Супроводжував очільницю МЗС Швеція А.Лінде в поїздці до ООС на Донбас. Відвідали Станицю Луганську, побачили наслідки агресії Росії, безпекову ситуацію в зоні розведення, роботу КПВВ... Дякуємо шведським друзям за постійну увагу та підтримку", - зазначив Божок.
Супроводжував очільницю МЗС #Швеція А.Лінде в поїздці до #ООС на #Донбас. Відвідали #СтаницяЛуганська, побачили наслідки агресії #Росія, безпекову ситуацію в зоні розведення, роботу КПВВ...Дякуємо шведьским друзям за постійну увагу та підтримку @AnnLinde @SwedeninUA @UKRinSWE pic.twitter.com/KgW8zUOzvT— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 3, 2020
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 2-3 березня перебуває в Україні з робочим візитом.
Фото: @YehorBozhok