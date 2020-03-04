Президент просить Раду розглянути заяву Гончарука про відставку

Президент України Володимир Зеленський просить парламент розглянути заяву Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це він сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора до ВР було подано заяву Олексія Валерійовича Гончарука про відставку. Прошу народних депутатів надати оцінку цій заяві своїй персональним голосуванням", - Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.

Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

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Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Відставка Прем’єр-міністра, у разі ухвалення парламентом відповідного рішення, означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.