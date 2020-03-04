Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський присутній на засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це журналістам сказав заступник голови фракції Микола Тищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент під куполом", - сказав Тищенко, підтвердивши, що Зеленський бере участь в засіданні.

Зараз фракція продовжує обговорювати кандидатури на посади очільників міністерств.

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» зібралася на спеціальне засідання щодо обговорення кадрових питань у Кабінеті міністрів. На нього прибув, зокрема, і кандидат на посаду Прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

Парламент 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента Володимира Зеленського, має розглянути питання про Кабінет міністрів. Напередодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав до Ради свою заяву про свою відставку.

На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.