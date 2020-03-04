Глава Мінветеранів вважає вдалою кандидатуру свого наступника

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда вважає вдалою кандидатуру Олексія Резнікова на посаду майбутнього глави цього відомства.

Про це Коляда написала у Facebook.

"Тішить, що наші розробки та думки були корисними й будуть покладені в основу роботи майбутнього Міністерства реінтеграції. Вітаю на цій посаді Олексія Резнікова. Вважаю цей вибір дуже вдалим", - заявила вона.

За її словами, всім відомо, наскільки непростою була тема роботи із тимчасово окупованими територіями та внутрішньо переміщеними особами. "Але ми в ній досконало розібралися та змогли формувати ефективну команду", - зазначила міністр.

Вона нагадала, що наразі вдалося запустити надзвичайно важливий та глобальний проєкт для Маріуполя - комплексну програму постачання питної води до міста та удосконалення відповідної інфраструктури. Йдеться про системи водопостачання та водовідведення, модернізації стоків, очищенні питної води, біологічна очистка стоків тощо.

Цей проєкт став можливим за підтримки уряду Франції та виділення відповідного кредиту на 64 млн євро для України, підкреслила Коляда.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. Прийняття парламентом рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.