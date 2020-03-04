Проєкт підтримки ув'язнених ветеранів отримає держфінансування - Коляда

Проєкт системи підтримки ветеранів, які перебувають у місцях позбавлення волі, виграв конкурс Міністерства у справах ветеранів та отримає державне фінансування.

Про це у Facebook повідомила очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

"Ми посилюємо напрямок захисту прав та гарантій ветеранів, які з тих чи інших причин опинилися за ґратами чи під слідством. Одним з інструментів стане проєкт "Створення системи підтримки ветеранів, що знаходяться в місцях позбавлення волі", який виграв конкурс Мінветеранів та отримає державне фінансування", - йдеться у дописі.

Коляда наголосила: хоч би в яких обставинах опинився ветеран, його права мають бути забезпечені. І саме цьому питанню присвячений проєкт-переможець.

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"Етапи його реалізації, кошторис, учасники – все прописано в документах, поданих на конкурс і оприлюднених на офіційному сайті Мінветеранів. Комісія зробила свій вибір, тож я вітаю чергового переможця та бажаю плідної роботи", - підсумувала міністр.