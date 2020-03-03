Антикорупційний комітет провалив проєкт постанови про звільнення Ситника

Члени Комітету ВР з питань антикорупційної політики не змогли дійти згоди щодо рішення по проєкту постанови, яка стосується звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція «Голос»).

«Комітет не зміг прийняти фактично єдине законне рішення, що ця постанова є суто політичною і не відповідає законодавству про запобігання корупції, бо рішення суду в адміністративному злочині щодо корупції не є підставою на даний момент. Синхронно проголосували «за» представники «Слуги народу» і «Опозиційної платформи - за життя». У дискусії вони визнавали, що це суто політичне рішення. В принципі комітет продемонстрував повну неповагу до законодавства в цьому питанні. Лише 5 членів комітету підтримали рішення про те, що цей документ не відповідає законодавству про запобігання корупції, а решта - просто утримались. Тобто, рішення щодо цієї постанови у комітету немає. Комітет не зміг його прийняти. Альтернативного рішення при цьому не було», - зазначив Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України зареєстрований у Верховній Раді за №3039 7 лютого. У картці законопроєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що причиною для такої ініціативи є "невідповідність особи мінімальним професійним та моральним критеріям для директора Національного антикорупційного бюро України". Крім того, на думку авторів проєкту, звільнення Ситника необхідне з метою забезпечення довіри до НАБУ і до держави в цілому.

Сам Ситник на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив, що директора Національного антикорупційного бюро у законний спосіб можна звільнити лише у разі отримання негативного висновку аудиту. За його словами, аудиту НАБУ не було, а тому така ініціатива нардепів незаконна.

Наприкінці минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.