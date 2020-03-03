На засідання фракції "Слуги народу" запросили Рябошапку і Ситника

На сьогоднішнє засідання парламентської фракції партії "Слуга народу", запланованому на 19.00, запрошені для звіту генпрокурор Руслан Рябошапка та директор НАБУ Артем Ситник.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура на брифінгу в кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сьогодні чекаю керівника НАБУ і генерального прокурора, тому що є багато зауважень до їхньої роботи. Якщо у них буде можливість, то це для них не обов'язково, але саме Верховна Рада з подання Президента призначає генпрокурора та керівника НАБУ", - сказав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, фракція партії "Слуга народу" планує на засіданні 3 березня обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах.