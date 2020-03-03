Засідання фракції "Слуга народу" перенесли на вечір

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" перенесла своє засідання на 19:00.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Так, засідання відбудеться о 19:00 і, скоріше за все, у конференцзалі Верховної Ради", - сказав Качура.

Цю ж інформацію агентству підтвердила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Час проведення засідання фракції перенесли ще вчора", - зазначила парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська фракція партії "Слуга народу" планує на засіданні, раніше наміченому на ранок 3 березня, обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах.