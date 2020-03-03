Зеленського і представників ОП чекають на фракції “Слуги народу”

Президент України Володимир Зеленський і представники Офісу Президента попередньо мають бути присутніми на засіданні депутатської фракції «Слуга народу», яке заплановано на вечір 3 березня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу»), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно з попередньою інформацією, повинен бути Президент і представники Офісу Президента. Але чи буде він чи ні невідомо. У нього завантажений графік. Але в блоці Президента дуже багато міністрів, щодо призначення яких він вносить подання у Верховну Раду… Тому я думаю він повинен бути обов’язково на засіданні нашої фракції, щоб ми всі разом однією командою могли обговорити, що відбувається в уряді та в правоохоронних органах», - зазначив Качура.

Водночас депутат припустив, що певні рішення стосовно кадрових змін можуть бути обговорені вже ввечері 3 березня.

«Щодо кадрових змін, це буде відомо ввечері», - додав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" перенесла своє засідання на 19:00.

На засіданні, проведення якого було заплановано на ранок 3 березня, обговорюватимуться питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах.

фото: пресслужба Президента