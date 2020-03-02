У Раді готують законопроєкт про цивільні безпілотники

У Комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури розробляють законопроєкт про внесення змін до Повітряного кодексу щодо вдосконалення регулювання у сфері безпілотних суден цивільної авіації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила перша заступниця голови комітету Юлія Клименко після засідання підкомітету з питань авіатранспорту.

“На підкомітеті з авіації розглядали зміни до Повітряного кодексу України щодо вдосконалення законодавчого регулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації. Фактично йдеться про узаконення використання безпілотників, які вже зараз є в Україні, які будуються та які існують на “сірому ринку”. Вони використовуються, зокрема, в агросекторі, і вже налічується близько півтори тисячі безпілотників”, - зазначила Клименко.

Вона підкреслила, що законодавче врегулювання забезпечить сертифікацію безпілотників українськими службами. І це, відповідно, створить умови для їх подальшого експорту.

“Це потрібно, аби безпілотники ставали товаром як усередині, так і назовні: щоб ми могли експортувати їх. Бо це справді великий і цікавий сектор, який неочікувано розвинувся в Україні після 2013 року, коли безпілотники почали використовуватися перш за все у військовому секторі, а потім перейшли в цивільний, а також в аграрний та будівельний бізнес. Тому комітет зараз працює над тим, щоб подати законопроєкт і узаконити сектор безпілотних повітряних суден цивільної авіації”, - уточнила депутат.