Контрабандисти оновлюють "флот" дронів швидше за прикордонників — Кулеба

Для незаконного переправлення товарів через державний кордон контрабандисти активно використовують безпілотні літальні апарати (дрони) і швидше за прикордонників, в арсеналі яких вони теж є, оновлюють свій "інструмент".

Про це на брифінгу в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дрони використовують не лише прикордонники, а й контрабандисти - для перекидання товарів через кордон. Вони, на жаль, не обмежені державними процедурами і дуже швидко оновлюють свій інструмент. І тому вони - на крок попереду у використанні дронів, і кількість цих апаратів зростає дуже динамічно", - розповів Кулеба.

За його словами, ця проблема була детально обговорена з представниками Держприкордонслужби, ЗСУ та Нацполіції на сьогоднішньому виїзному засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами. Учасники зібрання намітили низку кроків і законодавчих ініціатив, спрямованих на ефективну боротьбу з контрабандою, в тому числі, з використанням безпілотників.

Із європейськими партнерами, які також брали участь у засіданні, українська сторона говорила як про дрони, так і про облаштування пунктів пропуску на кордонах із країнами Євросоюзу.

У п/п "Нові Яриловичі" в Ріпкинському районі Чернігівщини відбулося виїзне засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами. Участь у ньому взяли представники Держприкордонслужби, Повітряних сил ЗСУ, Нацполіції, народні депутати, інші українські посадовці, а також партнери з Євросоюзу.