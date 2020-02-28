На Банковій пояснили, для чого Зеленський скликає Раду

Президент Володимир Зеленський вимагав скликати позачергове засідання Верховної Ради задля розгляду низки законопроєктів та питання щодо уряду.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський скерував Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що Президент просить ВР заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу Президента скликав позачергове пленарне засідання парламенту на 16 годину 4 березня.

фото: пресслужба Президента