Рада збирає позачергове засідання на вимогу Зеленського

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає 4 березня позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у пресслужбі ВР, засідання скликається "у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України".

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.