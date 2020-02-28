Загороднюк — міністру оборони Туреччини: Агресія РФ є загрозою для всього світу

Міністр оборони Андрій Загороднюк висловив співчуття міністру нацоборони Турецької Республіки Хулусі Акару з приводу загибелі та поранення турецьких військових через обстріл силами Асада за підтримки збройних сил Росії.

Про це Загороднюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вранці говорив по телефону з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових унаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці. Ми поділяємо почуття скорботи з усіма, хто втратив рідних і близьких під час тих трагічних подій. Загибель людей – це завжди величезне горе для всієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде, розуміють це”, - йдеться в дописі.

Загороднюк відзначив, що вчорашня трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу.