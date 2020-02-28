Комітет виборців порівняв роботу "восьмої" та "дев’ятої" Рад

Народні депутати Верховної Ради ІХ скликання ухвалили за пів року на 18 законів менше, ніж їхні попередники.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

"Комітет виборців порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX та VIII скликань за перші пів року роботи. Зокрема, до уваги було взято кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроєктів та проведених пленарних засідань. За даними КВУ, кількість прийнятих законів у Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші пів року депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання – 155 законів", – йдеться у повідомленні.

Також експерти відзначають, що депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів, ніж їх наступники: 1,7 тисячі та 1,3 тисячі відповідно.

Однак депутати Ради чинного скликання, за даними КВУ, частіше працювали в пленарному режимі. Так, за пів року вони провели 72 пленарні засідання, а їхні колеги – 63.

"Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроєктів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

При цьому він підкреслив, що загалом, не варто судити про результати роботи парламенту лише оцінюючи кількість прийнятих законів, однак саме такий підхід неодноразово демонструвало керівництво ВР і депутати монобільшості, акцентуючи на своїй ефективності.

При цьому, за словами Кошеля, дані КВУ показують, що підстав для подібних заяв немає.

"Тому в подальшому варто або взагалі відмовитися від поняття "турборежим", або називати "турборежимом" і роботу Ради VIII скликання", – додав голова Комітету виборців.

Як повідомлялося, Верховна Рада VIII скликання розпочала роботу 27 листопада 2014 року, а Рада IX cкликання – 29 серпня 2019 року.