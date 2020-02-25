У лютому до Ради не дійшли більш як половина депутатів — КВУ

Жодного пленарного засідання в лютому не пропустили 178 народних депутатів.

Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ, показники відвідування Ради в лютому знизилися у порівнянні з іншими місяцями. Так, всього впродовж лютого відбулося 13 пленарних засідань ВР. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Для порівняння: в грудні 2019 року всі засідання Ради відвідали 240 народних депутатів, листопаді – 299 депутатів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Комітету виборців, серед фракцій Верховної Ради вищі показники відвідування в депутатів "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської солідарності".

"Так, в середньому на засіданнях Ради були присутні 75% депутатів СН, 67% депутатів "Голосу" та 62% - "ЄС". Нижчі результати в "Опозиційної платформи – За життя" – 57% та ВО "Батьківщина" - 55%", - зазначають у КВУ.

При цьому в КВУ зауважують, що ці цифри є значно нижчими, аніж місяцем раніше, в січні 2020. Тоді в середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 80% депутатів "Європейської солідарності", 79% - "Слуги народу", 72% - ВО "Батьківщина", 71% - "Голосу", 67% - ОПЗЖ.

"На початку лютого парламент перейшов до розгляду змін до Земельного кодексу. Зокрема, до голосування в сесійній залі поправок народних депутатів. Традиційно це та процедура, яка не привертає особливої уваги парламентаріїв. Більшість поправок депутатами не враховуються, а їх розгляд є швидше формальним, аніж реальним механізмом вплинути на текст законопроєкту. Ймовірно, саме це й стало причиною зниження активності депутатів у лютому", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.