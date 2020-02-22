У партії “Слуга народу” офіційно не працює жоден працівник - КВУ

У партії "Слуга Народу" офіційно не працює жоден працівник, також партія не має жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України.

"Комітет виборців проаналізував останній звіт політичної партії «Слуга Народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень). Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи", - йдеться у повідомленні.

За даними звіту, партія "Слуга народу" загалом витратила 479 млн грн, однак з них жодної гривні на заробітну плату, зазначили у КВУ.

Також КВУ наводить дані щодо інших парламентських партій: ВО «Батьківщина» (має 96 працівників, понад 600 осередків), «Європейська солідарність» (39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи), «Опозиційна платформа - За життя» (3 працівники, 30 осередків), «Голос» (6 працівників, 13 осередків).

«Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури, як парламентська партія, передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. На практиці ситуація з нулями в звіті «Слуги народу» може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де-факто звіт партії показує, що «Слуга народу» залишається переважно віртуальною політичною силою», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Коментуючи це повідомлення, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, зазначив непрофесійність такого підходу.

"Осередки можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без (відкрийте закон). У "Слуги народу" зареєстровані осередки абсолютно у всіх областях + місто Київ", - написав Качура.