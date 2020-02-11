Зеленський хоче очистити партію "Слуга народу": Відчуваю провину, якщо хтось "зашкварився"

Президент Володимир Зеленський відчуває провину, якщо хтось із депутатів "Слуги народу" оскандалюється, і наполягає на необхідності очищення партії.

Про це він заявив у короткій відеоверсії інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненій на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашквариться", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, усіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розставатися. Спокійно казати – "ти не можеш бути обличчям нашої партії", - зазначив Зеленський.

Зеленський назвав "історію з собакою" за участю депутата Євгенія Брагара дуже некрасивою.

"Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант. Розумна людина, але дуже молода. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як "людей із народу", є окремою історією.

"Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився – чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС - усе було чисто. Доки я не пішов у політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що парламентські вибори в Україні мають проводитися за відкритими списками та без мажоритарників.

Президент також наголосив, що якщо "Слуга народу" виконає свої передвиборчі обіцянки, нинішню Верховну Раду "ніхто не розпускатиме".

Як повідомлялося, 1 лютого народний депутат із фракції "Слуга народу" Євгеній Брагар в ефірі однієї з телепередач запропонував пенсіонерці, яка зателефонувала у студію, продати собаку "елітної породи", щоб оплатити комунальні послуги.

Згодом парламентська фракція партії "Слуга народу" попросила вибачення за висловлювання Брагара.