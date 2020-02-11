Зеленський мріє про середню зарплату в Україні, як у Польщі

Президент Володимир Зеленський мріє, щоб за час його каденції середня заробітна плата в Україні дорівнювала польській, тоді українські трудові мігранти матимуть мотивацію повернутися на Батьківщину.

Про це він заявив в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”, коротку відеоверсію якого оприлюднено на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Я впевнений... Я хочу вірити, що ми за ці чотири з половиною роки здійснимо цю мрію. Чому як у Польщі? Тому що в Польщі зараз уже декілька мільйонів українців", - сказав Зеленський.

Він додав, що українські трудові мігранти повернуться на Батьківщину тільки тоді, коли матимуть мотивацію.

"Хоча б трішечки менше (зарплата - ред.), ніж у Польщі - вже нормально. 70 відсотків від польської заробітної плати, я думаю, переможе, що ти все ж таки хочеш бути вдома", - вважає глава держави.

Фото: Офіс Президента