Дати візиту Зеленського до США поки немає - Єрмак

Про дату можливого візиту Президента України Володимира Зеленського до США поки що не відомо.

Про це заявив помічник Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Дат як і раніше немає, не буду вас обманювати", - зазначив він.

Помічник Президента також наголосив, що держсекретар США Майк Помпео говорив, що дати мають з'явитися "найближчим часом".

"Думаю, що зараз у них там закінчаться всі їхні внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом тощо. Я гадаю, що ми найближчим часом маємо отримати дати візиту, і я абсолютно впевнений, що це буде історичний візит Президента Зеленського до США", - сказав Єрмак.

Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео 30-31 січня перебував з візитом в Україні.

13 грудня 2019 року віцепрем'єр-міністр України з питань європейської й євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час свого візиту до Вашингтона заявив, що українська сторона разом з американськими партнерами продовжує працювати над підготовкою візиту Президента України до США у відповідь на запрошення Дональда Трампа провести зустріч у Білому домі.