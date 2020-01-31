Помпео впевнений, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться "у відповідний час"

Сполучені Штати Америки не висували і не висувають жодних попередніх умов для здійснення Президентом України офіційного візиту до США, але для нього потрібно знайти "відповідний час і можливості".

Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не було жодних (попередніх) умов для (офіційного) візиту президента Зеленського до Вашингтона. Нам просто потрібно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо бути впевнені в тому, що це відбудеться в той час, коли буде продемонстрований значний прогрес", - сказав Помпео.

Він додав, що для підготовки цієї зустрічі обом країнам треба виконати багато роботи, і команди президентів України і США обговорюють такі можливості.

За словами Помпео, США бачать економічні можливості для американських підприємств в Україні, і під час розмови з президентом Зеленським йшлося про компанії, які братимуть участь у певних проєктах у нашій країні.

"Ми будемо завжди раді вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - резюмував Держсекретар США.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту Президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.