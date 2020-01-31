Зеленський сподівається, що Держдеп призначить свого представника щодо Донбасу і Криму

Президент Володимир Зеленський сподівається, що у Державному департаменті США призначать окрему посадову особу з питань Донбасу та Криму.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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“Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на Сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту”, - зазначив Зеленський.