В Раді сформувалася категорія "парламентських геніїв" — КВУ

Народні депутати із фракції “Слуга народу” Максим Бужанський, Жан Беленюк, Євген Брагар, Юрій Корявченков, Микола Тищенко, Святослав Юраш і Сергій Штепа нерідко ставали співавторами законопроєктів, які не мали жодного відношення до їхньої освіти, попередньої професійної діяльності чи роботи у профільних комітетах Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

"Ми припускаємо, що низка “нових облич” часто лише ставлять свої підписи під законопроєктами авторства інших народних депутатів. Однак є нелогічним і неприйнятним, коли депутат стає співавтором законопроєкту, не читаючи та не розуміючи його суті. Не маючи відповідної освіти, фахового досвіду та досвіду роботи у профільному комітеті, навряд чи такі депутати можуть якісно долучитися до розробки законопроєкту. Фактично зараз в Раді сформувалася категорія "парламентських геніїв", які, якщо оцінювати їхню законопроєкту роботу, однаково добре розуміються як у питаннях фінансової політики, так і в тонкощах ведення протимінної діяльності чи специфіки роботи водного транспорту", — прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Так, згідно з аналізом Комітету виборців, колишній журналіст Максим Бужанський запропонував зміни до закону «Про освіту» щодо відповідності тестів ЗНО освітнім програмам, зареєстрував проєкт закону про скасування закону про люстрацію, запропонував зміни до закону про облік природного газу, щодо навчання державною мовою в закладах освіти та про «запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму». Разом з тим Бужанський є членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

У свою чергу український спортсмен Жан Беленюк є співавтором проєкту закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України (в частині особливостей зарахування акцизного податку) та змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються особливостей дорожнього руху автомобілів швидкої допомоги та поліції. При цьому Беленюк є членом є Комітету ВР з питань молоді і спорту.

Скандально відомий парламентарій Євген Брагар, хоч і є членом Комітету з питань свободи слова, не подав жодного проєкту закону на цю тематику. Усі 10 законопроєктів депутата стосуються інших питань. Зокрема, він запропонував внести зміни до закону про протимінну діяльність і зареєстрував законопроєкти щодо змін до Податкового кодексу.

Актор “95 кварталу” Юрій Корявченков запропонував зміни до Податкового кодексу щодо ліквідації корупційних схем в будівельній сфері та став співавтором нового Закону про столицю. Крім цього, депутат ініціював низку законопроєктів у сфері охорони здоров'я. У Раді дев'ятого скликання Корявченков входить до складу Комітету з питань транспорту та інфраструктури, обіймаючи там посаду голови підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

Відомий ресторатор Микола Тищенко став співавтором законопроєктів щодо пенсійного забезпечення громадян, внесення змін до Земельного кодексу та особливостей державної політики на тимчасово окупованих територіях. При цьому він є заступником голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

Один з ініціаторів створення МФО «Цінності. Гідності. Родина» Святослав Юраш став співавтором проєкту закону про внутрішній водний транспорт, ініціював зміни до Податкового кодексу щодо розвитку малого бізнесу та щодо спрощення роботи ФОПів, а також автором закону про самоврядування медичних професій та щодо діяльності профспілок. Тим часом Юраш є керівником підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном при парламентському Комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також голова Постійної делегації у парламентській асамблеї ГУАМ.

У минулому весільний фотограф Сергій Штепа ініціював зміни до закону «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині діяльності Державної прикордонної служби України. Також він запропонував низку змін до Податкового, Митного та Кримінального кодексу. При цьому депутат є членом Комітету з цифрової трансформації.