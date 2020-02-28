Зеленський ветував скасування закону про стройовий статут ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон " "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" зі своїми пропозиціями.

Відповідна інформація оприлюднена в картці закону на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 27 лютого закон повернуто з пропозиціями Президента та готується на розгляд з його вето.

Пропозиції Президента до закону наразі не оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого Верховна Рада ухвалила Закон " "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України". Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 11 лютого.

Завданням цього закону є приведення нормативно-правових актів України відповідно до євроатлантичних норм та критеріїв членства в НАТО шляхом внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, що регулюються стройовим статутом Збройних сил України.

Водночас документ законодавчо закріплює повноваження Міністерства оборони України визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Цей закон спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягненню критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.