МОУ: Вітання в армії "Слава Україні!" — "Героям слава!" не скасовували

Втрата чинності закону "Про Стройовий статут ЗСУ" жодним чином не скасує військове вітання "Слава Україні!" — "Героям слава!", яке буде закріплено у відомчому документі.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони України зазначає, що втрата чинності Закону України "Про Стройовий статут Збройних сил України" жодним чином не скасує військове вітання, яке буде закріплено у відомчому документі", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що 5 лютого 2020 року парламент ухвалив закон "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про Стройовий статут Збройних сил України". Метою ухвалення закону є приведення законодавства України у відповідність до вимог статі 92 Конституції України, якою передбачено вичерпний перелік питань, які визначаються чи встановлюються виключно законами України.

Уточнюється, що 11 лютого 2020 року закон направлено на підпис Президенту України.

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З набранням чинності закону "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про Стройовий статут Збройних сил України", в оборонному відомстві буде видано наказ Міноборони, де буде визначено: стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

"У відповідному наказі Міністерства оборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!", - наголосили в Міноборони.