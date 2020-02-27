Україні необхідне Міністерство з питань ОПК — Горбулін

В Україні має з'явитись міністерство та профільний віцепрем'єр з питань оборонно-промислового комплексу, а на базі Офісу Президента України необхідно створити майданчик для комунікації влади, експертного середовища та виробників озброєння і військової техніки.

З такою ініціативою під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Ключові акценти у розвитку оборонного потенціалу України" виступив голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, перший віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін.

“Якщо з'явиться міністерство і віцепрем’єр, то з'явиться людина і відповідний орган, що системно будуть займатись не тільки поточними справами, а й розвитком вітчизняних озброєнь та технологій. Це відповідальність конкретної особи і це прямий вплив на зовнішній вигляд армії майбутнього. Це також планування розвитку оборонного потенціалу, оскільки саме через профільне міністерство та утворений в ньому відповідний підрозділ, наприклад, Агентство з розвитку передових технологій, можна було б реалізувати справжні реалістичні підходи до стратегічного планування переозброєння нашої країни, включно зі здійсненням переходу від використання наявних технологічних можливостей до постановки конкретних завдань нашій промисловості”, - заявив Горбулін.

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На його думку, кількість та глибина наявних больових точок у секторі безпеки надає мотивацію зосередитись на вирішенні трьох важливих питань: переглянути існуючу модель управління ОПК та взаємовідносини із замовниками, зосередитись на питанні якості й технологічності переозброєння, створити на базі Офісу Президента України чи РНБО майданчик для комунікації влади, експертного середовища та виробників.

До експертної ради з питань ОПК при Офісі Президента могли б увійти кілька експертних інститутів, представники Академії наук та промислових об'єднань. Адже на сьогодні, за словами Горбуліна, відчувається сильний розрив між Міноборони, Генштабом, представниками оборонної промисловості та інститутами НАНУ.

Горбулін також вважає, що нове міністерство необхідне для того, аби поєднати зусилля держави й приватних підприємств у сфері ОПК. Саме воно б обирало з приватних підприємств ті, продукцію яких сьогодні можливо довести до серійного виробництва. “Це б значно скоротило строки виготовлення новітнього озброєння і дозволило випробовувати і надавати можливості ЗСУ відразу відпрацьовувати його”, - наголосив Горбулін.

Він нагадав, що експерти торік визначили пріоритетні напрямки в питаннях переозброєння, серед яких автоматизація та зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні авіаційні комплекси та наземні морські безпілотні системи.

Особливий акцент Горбулін зробив на необхідності створення та реалізації ракетної програми. “Якщо ракетні програми не є ключовими для країни, яка наполегливо будує ракетний щит стримування, то щось не так із пріоритетами”, - наголосив академік.