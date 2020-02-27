Україна може вступити до НАТО навіть з окупованими територіями - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба переконаний, що вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями.

Про це він написав у Twitter, відповідаючи на запитання дописувачів.

"Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року Україна офіційно подала заявку на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.