Україна може вступити до НАТО навіть з окупованими територіями - Кулеба

Україна може вступити до НАТО навіть з окупованими територіями - Кулеба

Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба переконаний, що вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями.

Про це він написав у Twitter, відповідаючи на запитання дописувачів.

"Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями", - підкреслив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року Україна офіційно подала заявку на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

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