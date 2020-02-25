П’ять звільнень, 10 призначень: Зеленський продовжує ротації у РДА
Про це йдеться у розпорядженнях, оприлюднених на сайті Президента.
Так, Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Артема Багінського - головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.
Максима Собка - головою Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.
Віталія Гуру - головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області.
Також Президент звільнив Віталія Кошеленка з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Та призначив на цю посаду Павла Голоднікова.
Олега Кучу звільнено з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Натомість Президент призначив - головою Пирятинської РДА Полтавської області Анатолія Зайцева.
Віталія Роспопова звільнено з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України, головою цієї РДА призначено Олександра Князєва.
Олега Тертичного звільнено з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Головою РДА призначено Андрія Жилу.
Також Зеленський звільнив Олексія Ракоїда з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Новим очільником Куликівської РДА став Петро Єрко.