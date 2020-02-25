П’ять звільнень, 10 призначень: Зеленський продовжує ротації у РДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів п’яти райдержадміністрацій та призначив нових очільників десяти РДА.

Про це йдеться у розпорядженнях, оприлюднених на сайті Президента.

Так, Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Артема Багінського - головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Максима Собка - головою Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.

Віталія Гуру - головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області.

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Також Президент звільнив Віталія Кошеленка з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Та призначив на цю посаду Павла Голоднікова.

Олега Кучу звільнено з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Натомість Президент призначив - головою Пирятинської РДА Полтавської області Анатолія Зайцева.

Віталія Роспопова звільнено з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України, головою цієї РДА призначено Олександра Князєва.

Олега Тертичного звільнено з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Головою РДА призначено Андрія Жилу.

Також Зеленський звільнив Олексія Ракоїда з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Новим очільником Куликівської РДА став Петро Єрко.