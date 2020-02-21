Зеленський провів кадрові ротації у 17 райадміністраціях
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів 17 районних державних адміністрацій у Полтавській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.
Відповідні розпорядження №113/2020-рп - №130/2020-рп від 20 лютого опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив Богдана Маршука з посади голови Славутської райдержадміністрації на Хмельниччині.
Водночас призначено голів Лубенської РДА Полтавської області; Віньковецької, Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Красилівської, Летичівської, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Теофіпольської та Ярмолинецької РДА Хмельницької області; Новоселицької РДА Чернівецької області.