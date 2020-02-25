Разумков сподівається на об'єктивне слідство у "справі кнопкодава"

Правоохоронні органи вже завели справу щодо неособистого голосування народного депутата України відповідно до інформації, розповсюдженої рухом ЧЕСНО.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в інтерв’ю Укрінформу під час офіційного візиту до Латвії.

"Дійсно, у п’ятницю ввечері з’явилася інформація про те, що, якщо не помиляюся, рух ЧЕСНО зафіксував із кількох різних боків те, що, можливо, було кнопкодавством, вчиненим одним із народних депутатів. І, наскільки мені відомо, правоохоронні органи вже завели справу, будуть розслідувати. Тому що на минулій сесії був прийнятий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за кнопкодавство", - сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради підкреслив, що впливати на цей процес парламент не може, отже всі сподівання - на об’єктивне слідство. Разумков також додав, що він сподівається на те, що "вдасться довести до кінця те, що ми обіцяли під час виборів, аби в подібних випадках депутати втрачали мандат".

"Ми вже зверталися до Конституційного суду з таким проєктом. Однак нам його повернули звідти з рішенням, що він не відповідає Конституції. Думаю, що ми ще будемо звертатися до поважного Суду з цього питання. Ну, а поки що використовується той механізм, який я вже назвав – це кримінальна відповідальність", - резюмував Разумков.

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У другий день офіційного візиту до Латвії спікер українського парламенту також провів переговори з прем’єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем, спікером Сейму Інарою Мурнієце. Крім того, Разумков спільно зі спікером Латвії поклали квіти до монументу Свободи у Ризі.

За даними посольства, у ході зустрічей підтверджено незмінну підтримку Латвією суверенітету і територіальної цілісності України, засудження Росії як країни-агресора, а також підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Після цього Голова ВРУ відбуде до Таллінна. Візит до Естонської Республіки триватиме 25-26 лютого. Там Разумков проведе зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Очільник парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у зв'язку з неособистим голосуванням народного депутата України. Генеральний прокурор вніс відомості про цю справу в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Фото: rada.gov.ua