Разумков подякував президенту Латвії за підтримку України та реабілітацію воїнів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч з президентом Латвії Егілсом Левітсом та подякував йому за підтримку України, реабілітацію українських воїнів та політв’язнів.

Про це повідомляє Посольство України в Латвії у Twitter.

«Дмитро Разумков подякував Латвії за лікування та реабілітацію українських військових, колишніх політв’язнів Кремля, українських дітей, сім’ї яких постраждали внаслідок російської агресії», - йдеться у повідомленні.

Разумков зустрівся з президентом Латвії / Фото: UKR Embassy in LVA

У другий день офіційного візиту до Латвії спікер українського парламенту також провів переговори з прем’єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем, спікером Саейму Інарою Мурнієце. Крім того, Разумков спільно зі спікером Латвії поклали квіти до монумента Свободи у Ризі.

За даними посольства, у ході зустрічей підтверджено незмінну підтримку Латвією суверенітету і територіальної цілісності України, засудження Росії як країни-агресора, а також підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Після цього Голова ВРУ відбуде до Таллінна. Візит до Естонської Республіки триватиме 25-26 лютого. Там Разумков проведе зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Очільник парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.

Як повідомлялося, Разумков 24-26 лютого перебуває з офіційним візитом у Латвії та Естонії.