Дмитро Разумков, голова ВР України

Наразі у Латвії перебуває з офіційним візитом голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наприкінці першого дня програми він зустрівся з українською громадою біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Відбулася проста, невимушена, зацікавлена розмова, в якій Разумков за професійною звичкою парламентського спікера не «тягнув на себе ковдру», а давав змогу виступити й іншим офіційним особам. У перебігу бесіди кореспонденту Укрінформу вдалося поставити деяку кількість своїх запитань. «БАЛТІЙСЬКІ КРАЇНИ НЕЗМІННО ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ» - Дмитре Олександровичу, з чим приїхали до Латвії та Естонії? Це, якщо не помиляюся, ваш перший офіційний закордонний візит? Дмитро Разумков: - Вже багато років у нас існують дружні партнерські відносини між Україною та балтійськими державами. І наш президент свій перший закордонний візит здійснив до Риги, і в мене вийшло так само… І Латвія, й Литва, й Естонія є нашими сталими партнерами в питаннях повернення територій Раніше ми з колегами зустрічалися в Страсбурзі під час роботи голів парламентів. І зараз зможемо продовжити спільну роботу, яка була започаткована раніше. Це спільні зусилля й у Раді Європи – для того, щоб зберегти цінності та базові принципи, на яких будувалася ця організація. Бо ви бачите, що зараз відбувається – дуже велика турбулентність, яка розхитує цю організацію. А з іншого боку, склалося так, що і Латвія, й Литва, й Естонія сьогодні є нашими сталими, постійними партнерами, особливо в питанні захисту територіальної цілісності, повернення територій. Жодного разу вони не змінювали свою позицію. Я розумію, наскільки їм буває важко це робити. Хотів би подякувати їм від себе, від колег, нашого парламенту за те, що вони роблять. Вони адвокатують Україну на різних рівнях і водночас допомагають конкретними й дуже важливими речами, наприклад, із реабілітацією наших військових, політв’язнів та дітей, що постраждали внаслідок війни. Окремо хотів би згадати заяву Сейму Латвії про визнання геноцидом депортації кримськотатарського народу (18 травня 1944 року, – ред.). Латвійські парламентарії були першими, хто це зробили. Я думаю, що цей тренд запозичать й інші держави. - 25-26 лютого ви будете з офіційним візитом у Таллінні, де у вас передбачається ряд зустрічей з естонськими високопосадовцями, в тому числі з главою МЗС Урмасом Рейнсалу. І в ті ж дні в столиці Естонії перебуватиме з візитом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Чи планується зустріч із ним? Д.Р.: - Ні, такого не планувалося. Це просто збіг обставин. Зазначу, що графік у нас змінювався.

«ПРАГНЕМО РОЗШИРЕННЯ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СПІВПРАЦІ» - Продовжуючи ваші слова про три балтійські країни, як наших надійних партнерів... А ще є п’ятірка північних країн, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. Вони, 3+5, складають групу NB8 – Nordic-Baltic Eight. Чи планується поглиблення міжпарламентської співпраці з нею та подібними групами? Нам хотілося б розширювати можливості групи «Балтік плюс» за рахунок «північної п`ятірки». - Ми сьогодні, передусім, можемо говорити про групу «Балтік плюс» (була створена в ПАРЄ на початку жовтня минулого року, – ред.). Нагадаю, що до неї, крім трьох балтійських країн, входять Україна, Грузія, Польща. І нам дійсно хотілося б розширювати можливості подібної співпраці за рахунок інших країн, в тому числі північної п’ятірки. Про це ми також говорили у Страсбурзі. І будемо в подальшому вести таки перемовини. Як кажуть, вода камінь точить. (У розмову вступає посол України в Латвії Олександр Міщенко). Олександр Міщенко: - Додам до того, про що пан Кудрін запитав. У нас є домовленість по комітетах закордонних справ парламентів NB8. У них, у свою чергу, існує рамкова домовленість про зустрічі керівників таких комітетів. І вони запросять нашого голову відповідного комітету в цей формат. І це важливо, що представник нашого парламенту також братиме участь у такому форматі. Тобто складається трирівнева структура парламентської взаємодії, співпраці. Голови парламентів, комітети закордонних справ і двосторонні групи дружби. Д.Р.: - Так, до речі, додам про новостворену міжпарламентську групу дружби між українськими та латвійськими депутатами. От перед вами – два співголови з українського боку: Соломія Бобровська, партія «Голос»; Тарас Тарасенко, «Слуга народу». В латвійському парламенті до цієї групи увійшли 44 парламентарії (голова латвійської групи – Алдіс Адамовічс, – ред.). Й якщо я не помиляюся, це найбільша група дружби з усіх, які там існують! ПРО РИЗЬКУ УКРАЇНСЬКУ СЕРЕДНЮ ШКОЛУ ТА ATR - Пане спікере, в країнах Балтії у цілому, й у Латвії зокрема, дуже серйозно ставляться до історії, до освіти. Ви сьогодні були в Ризькій українській середній школі, в Музеї окупації. Які ваші загальні враження від них? Д.Р.: - Великі враження від школи, де люди так вболівають за свою роботу. Лідія Олександрівна, директорка, створювала цю школу як недільну. Зараз уже навчається більш як триста учнів. Близько сорока викладачів. Це заслуговує на повагу. Дійсно, людина живе своєю роботою. Це є осередком – і культурним, й історичним, бо вже має свою історію, і мовним. І, мабуть, патріотичним. Я розумію, що з 1 вересня все навчання буде переведене на латиську мову. Тим не менш, українська мова і українська література будуть там викладатися… Сьогодні ми обговорювали деякі питання, які підіймали перед нами в школі. Гадаю, нам вдасться їх вирішити. Зокрема мова йде про те, щоб не проходити повторно ЗНО. Директорка наводила приклад: дві дівчинки навчалися тут, поїхали в Україну, щоб там поступати до вищого навчального закладу. І їм треба було додатково складати ЗНО. Можливо, є змога, аби в подібних випадках зараховувати бали, отримані випускниками тут. Будемо говорити з профільним комітетом і з міністром. Депутати пообіцяли, що візьмуть на особистий контроль це питання. І я теж проконтролюю. - Дмитре Олександровичу, в Балтії мало розголос звернення до вас литовського парламентарія Лаурінаса Касчюнаса з проханням посприяти в розблокуванні держфінансування кримськотатарського телеканалу ATR. Д.Р.: - Насправді, бюджетом передбачено фінансування ATR. А далі – не зовсім наша зона відповідальності. Відповідає міністр культури Володимир Бородянський. Він запевнював, що знає цю ситуацію, нею займається. Я ж особисто зараз, на жаль, не можу сказати про поточний стан речей і коли ця ситуація буде вирішена. Однак можу сказати, що вона перебуває на контролі. (У розмову вступає народний депутат Тарас Тарасенко). Тарас Тарасенко: - Я можу прокоментувати. Так, гроші там були виділені. Але на цей час міністерство запитало в ATR офіційні документи на підтвердження щодо витрат, використання даних коштів. І зараз узгоджується надання цих документів…