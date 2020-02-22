Офіс Генпрокурора відкрив справу проти кнопкодава

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у зв'язку з неособистим голосуванням народного депутата України.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

«Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо факту вчинення одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таким чином впроваджено в дію новелу Кримінального кодексу щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування.

Досудове розслідування доручено слідчим Центрального апарату ДБР.

Як повідомлялося, 13 січня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування.

Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.