Депутат Сейму Литви звернувся до Разумкова щодо фінансування телеканалу ATR

Депутат литовського Сейму від партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" Лаурінас Касчюнас звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова з проханням посприяти в розблокуванні держфінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

Про це інформує ATR з посиланням на Twitter Лаурінаса Касчюнаса.

"Сьогодні я відправив лист голові Верховної Ради з проханням утриматися від припинення мовлення ATR в Україні, оскільки це важливо для української кримськотатарської спільноти з точки зору як надання інформації, так і збереження цінностей та історії", - написав депутат Сейму Литви.

До свого посту в Twitter він прикріпив копію офіційного звернення до спікера українського парламенту Разумкова.

Читайте також: Польські журналісти підтримали телеканал ATR

Як повідомлялося, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року організував мовлення з Києва, заблокували фінансування. У зв'язку з цим 10 лютого канал запустив марафон #SaveATR. За словами міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, на 2020 рік телеканалу було передбачено державне фінансування в розмірі 50 млн грн, проте Державне казначейство не проводить операції з ATR навіть тих бюджетних коштів, які були передбачені в 2019 році, оскільки виникли розбіжності в тлумаченні закону про державні закупівлі.