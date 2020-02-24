"Український тиждень" відбудеться у Європарламенті на початку березня

У перший тиждень весни у Європарламенті відбудуться заходи так званого "Українського тижня" за участю провідних європейських політиків та представників євроінституцій, уряду України, дипломатичної, наукової спільноти, громадянського суспільства тощо.

Про це розповів посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький під час зустрічі з пресою у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Український тиждень" в Європейському парламенті буде своєрідним заміром того, чого ми хочемо досягти у відносинах з ЄС навесні-влітку поточного року. Ви знаєте, що саміт Східного партнерства відбудеться у Брюсселі 18 червня. Ми братимемо активну участь та будемо пропонувати ініціативи, спрямовані на прагматичні досягнення як у питаннях нашої європейської інтеграції, так і у відносинах у форматі "3+", між Україною, Грузією і Молдовою – країнами, які вже мають з ЄС Угоди про асоціацію", - наголосив український дипломат.

Він зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб використовувати всі наявні інструменти як індивідуальної, так і багатосторонньої співпраці з ЄС, щоб створити надійну основу для подальшого руху шляхом європейської інтеграції.

Читайте також: Представництво України в ЄС закликало до рішучої реакції на атаку РФ на Донбасі

"У нас вже є певні напрацювання. Ми говоримо про перегляд додатків до Угоди про асоціацію, хоча така можливість колись сприймалася скептично. Зараз ми використовуємо цей ресурс. Ми хотіли б всі наявні механізми співпраці з Європейським Союзом, - як наші індивідуальні, через Угоду про асоціацію, так і колективні, через Східне партнерство або інші програми ЄС, і через участь у вирішенні питань безпеки, - ми хотіли б використати все це для доповнення та зміцнення процесів, які закладають надійний фундамент нашого поступу до Європейського Союзу", - підкреслив Точицький.

Відповідно, зазначив він, програма "Українського тижня" в Європарламенті, який проходитиме у Брюсселі 3-5 березня, включатиме три головні тематичні блоки.

Перший стосуватиметься перебігу реформ в Україні та їх підтримки європейськими партнерами. На думку Точицького, така дискусія за участю українських урядовців та, як очікується, представників опозиції, дозволить продемонструвати відданість ключових політичних гравців в Україні порядку денному реформ та європейській інтеграції, визначити досягнення та намітити орієнтири на майбутнє.

Таке обговорення є надзвичайно важливим напередодні чергової конференції з підтримки реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 липня, зауважив посол.

Другий напрямок, за його словами, стосуватиметься бачення України щодо участі у Зеленій угоді ЄС. На цьому етапі це є добровільною ініціативою України, яка також розглядає європейський "зелений" порядок денний як платформу для технологічного оновлення виробництва та соціального розвитку. До участі в обговоренні запрошені представники ключових енергетичних кампаній України та відповідних Генеральних директоратів Європейської комісії.

Читайте також: Точицький назвав пріоритети України у співпраці з Європарламентом

Нарешті, третій напрямок буде присвячений проблемам окупації Криму Російською Федерацією. Фактично, це буде день кримськотатарського народу в Європейському парламенті, зазначив Точицький.

"Третє питання - Крим. Там відбувається жахлива мілітаризація, до якої ми постійно привертаємо увагу європейських партнерів. Але треба завжди пам’ятати також, що там грубо порушуються права людини. Люди зникають, їх заарештовують без суду і слідства, і це відбувається, фактично, без доступу міжнародних правоохоронних організацій", - сказав посол.

За його словами, українські дипломати разом із колегами працюють над тим, щоб невдовзі відбувся візит до Києва спеціального представника ЄС з прав людини. "Такий візит надасть чергового імпульсу європейським інституціям, які не мають забувати про Крим та про те, що там постійно порушуються права людини", - наголосив Точицький.