Точицький назвав пріоритети України у співпраці з Європарламентом

Уряд України висунув конкретні пропозиції Європарламенту щодо перспектив та пріоритетів співпраці.

Про це розповів представник України при Євросоюзі Микола Точицький на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У першу чергу – це Крим і регіон Приазов’я. Європарламент був перший, який відреагував на заклик України звернути термінову увагу на ситуацію в Азовському морі. Політика ЄС щодо деокупації має бути збережена до повного звільнення українського півострова від держави-окупанта», - озвучив Точицький один із пріоритетів уряду України щодо співробітництва з Європарламентом.

Він наголосив, що українська сторона буде вдячна законодавчому органу ЄС за нові резолюції з цієї проблематики.

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Точицький також згадав 60 млн євро, які виділила Єврокомісія на інфраструктурні проекти у регіоні Приазов'я.

Серед інших пріоритетів Точицький відзначив утвердження прав людини, згадавши, що правозахисна премія Європарламенту ім. Андрія Сахарова за 2018 рік була присуджена колишньому політичному в’язню у Росії, українському режисеру Олегу Сенцову.

Окрім цього, українська сторона значну увагу приділяє виміру «Східного партнерства».

За словами Точицького, у першу чергу, це має стосуватися інфраструктурних проєктів.

«Дуже важливо пам'ятати, що санкції проти Росії повинні бути збережені. Українська сторона має обнадійливу інформацію щодо продовження секторальних санкцій. Сподіваємося, що завтра (у четвер – ред. ) Рада ЄС позитивно розгляне відповідні пропозиції», - заявив представник України при ЄС.

Він відзначив важливість галузевого економічного співробітництва України і ЄС, що може бути активізовано через внесення змін до деяких додатків Угоди про асоціацію між сторонами.

«Йдеться про енергетичні ринки, що сприятиме Україні мати чітку і сильну позицію у переговорах про постачання газу Російською Федерацією», - пояснив ситуацію Точицький.