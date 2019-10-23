У Брюсселі презентували діловий потенціал України

Посольство України у Бельгії презентувало бізнесовий потенціал країни.

У заході, який відбувся у вівторок ввечері, взяли участь більше 50 представників малого, середнього та великого бізнесу Бельгії та інших країн Бенілюкс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це не перший подібний захід. У нас є спільна торговельна комісія Україна-Бельгія, і такі зустрічі ми проводимо щороку, в Брюсселі, в Києві або у Дніпрі – там, де працюють бельгійські підприємства. Вони є в Полтаві, в Сумах, Волині, у Львові. Є навіть одне «чисто бельгійське» містечко, збудоване бельгійськими підприємцями в бельгійському стилі. Проєкт виявився успішним, і зараз вони мають намір звести ще одне таке містечко, навіть землю під це вже отримали», - розповів кореспонденту Укрінформу посол України в Бельгії Микола Точицький.

За його словами, присутність бельгійського бізнесу в Україні є дуже помітною. Наприклад, бельгійське підприємство з виробництва харчових добавок розгорнуто в Одесі, де перевагою є наявність порту та розвинуте транспортне сполучення. З 2016 року це підприємство вклало в Україну інвестиції на суму більше 2,5 млн євро. Інший приклад – бельгійська мебельна фабрика у Дрогобичі, яка була створена три роки тому та вже інвестувала в українську економіку більше ніж півтора мільйони євро. На презентації були присутні бельгійські бізнесмени високого рівня, половина з яких – керуючі директори великих компаній, починаючи від ключових портів у Генті та в Антверпені, від компаній, що спеціалізуються на аграрній «хімії», до інфраструктурних проєктних організацій.

В Бельгії представили діловий потенціал України / Фото: Дмитро Шкурко, Укрінформ

Як зауважив дипломат, на презентації були присутні відразу дві компанії, що спеціалізуються на землепоглиблюванні, які вже проводили відповідні роботи в одеському порту «Південний», працюють над поглибленням Дніпра, мають декілька проєктів у Херсоні. Зараз їхніми послугами активно цікавиться Вінниця, яка хотіла б здійснити поглиблення Бугу для відновлення навігації і транспортних мереж.

«Сподіваюся, що вони отримають додаткові стимули для ведення бізнесу в Україні після проведення у нас правової реформи. Має бути створена ефективна і незалежна судова система, яка дасть поштовх для зростання такого інтересу, щоб у ручному режимі українські посли або уряд не займалися тими проблемами, які виникають», - сказав Точицький.

Він нагадав, що Україна є однією з небагатьох країн за межами ЄС, яка з 2015 року входить до Європейської мережі підприємств (European Enterprise network), яку було створено під егідою Єврокомісії. Таким чином, дані про українські підприємства заносяться до загальноєвропейської бази даних, що значно полегшує пошук ділових партнерів та розвиток контактів з європейським бізнесом.

Думку посла щодо необхідності надання представникам бізнесу більшого правового захисту підтвердив один із учасників зустрічі бельгійський підприємець Ян ван Бергейк (Jan van Bergeijk). Він представляє компанію, яка вже працює у Східній Європі, зокрема, у Польщі та Чеській Республіці, реалізує ряд інфраструктурних проектів у будівництві трубопроводів та у реставрації будівель. Його, зокрема, зацікавила надана під час презентації інформація про необхідність відновити історичні будинки у Лисичанську, які були зведені ще на початку минулого століття бельгійськими підприємцями.

«До цього ми не мали справи з Україною, але, безумовно, зацікавлені такими можливостями. Але для того, щоб ми почали розглядати це у практичній площині, необхідна чітка правова визначеність. Ми маємо бути впевненими у тому, що можемо захистити свої права в Україні, у відповідності до міжнародного законодавства. Без цього бізнес важко приходить у будь-яку країну, і Україна – не виключення», - зауважив бельгійський бізнесмен.

Ще один впливовий бельгійський бізнесмен, генеральний директор кампанії, що займається виробництвом авіоніки Ханс Депре, зауважив, що бельгійські ділові кола уважно придивляються до того, що відбувається в Україні.

«Для нас дуже цікаво, які нові напрямки з’являються в Україні, в якому напрямку рухається новий Президент Зеленський, які нові можливості з’являються для ділових людей і нові стимули для розвитку бізнесу. Ми маємо наші багатонаціональні компанії в країнах Східної Європи. В Україні ми співпрацюємо з такими підприємствами, як Антонов та Мотор-Січ, щодо виробництва авіаційних складових. Ці підприємства зараз, після конфлікту з Росією, боряться за ринок та шукають нових партнерів. Нам цікаво, як уряд (України) буде ставитися до цих процесів та як буде підтримувати ці виробництва», - сказав Депре.

Почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс, який допомагав в організації зустрічі, зауважив, що інтерес бельгійського бізнесу до України стимулюють реальні показники економічного зростання в країні та амбітні плани уряду.

«Бізнес у Бельгії розглядає Україну як перспективний ринок, який швидко зростає. Разом з цим, оскільки я сам активно займаюся бізнесом, можу наголосити – важливо отримувати конкретну інформацію щодо того, яким чином організовувати бізнес в Україні, і головне – який правовий захист можуть отримати такі підприємці для власних активів та інвестицій. Ми сподіваємося на суттєве поліпшення ділового клімату в Україні, особливо після нещодавніх виборів», - зауважив Бекерс.