Банки прогнозують пожвавлення кредитування бізнесу - НБУ

Українські банки сподіваються на пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення у наступні 12 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на "Опитування про умови банківського кредитування" за четвертий квартал 2019 року.

"На наступні 12 місяців банки очікують пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення. Водночас перспективи відновлення корпоративного кредитування вони оцінили найвище за всю історію спостережень – баланс відповідей становив 53%", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позитивна налаштованість банків прослідковується щодо всіх аспектів умов кредитування: попиту на кредити, перспектив припливу депозитів, вартості позик та внутрішніх умов схвалення заявок.

"У липні-вересні банки констатували зростання попиту населення на споживчі кредити та юридичних осіб – на короткострокові кредити, а також на кредити малим та середнім підприємствам (МСП). Цьому переважно сприяло зниження вартості запозичень, про що банки вперше зазначили, починаючи з 2017 року", - зауважив регулятор.

Драйвером попиту на кредити бізнесу також залишалися потреби бізнесу в оборотному капіталі та коштах для інвестицій.

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Водночас респонденти відзначають високу конкуренцію за позичальників - юридичних осіб та фізичних осіб як із боку банків, так і небанківських фінансових установ і, відповідно, м'які кредитні стандарти для позичальників-МСП та послаблення внутрішніх вимог і критеріїв відбору позичальників у споживчому сегменті.

Опитування засвідчило упевненість банків у перспективах зростання кредитування: 74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних та роздрібних кредитів.

Рекордними також були баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і фізичних осіб - 53% та 62% відповідно.

Опитані банки очікують, що у четвертому кварталі найсуттєвіше може збільшитися валютний ризик, натомість кредитний ризик знизиться. Процентний, операційний та ризик ліквідності не зміняться.

Національний банк публікує "Опитування про умови банківського кредитування" щокварталу. Це опитування проводилося з 19 вересня до 10 жовтня 2019 року серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України, наголосили у пресслужбі регулятора.