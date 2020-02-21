Потураєв в ОБСЄ застеріг від ядерної катастрофи на Донбасі

Російська окупаційна адміністрація на Донбасі затопила шахту, в якій у часи СРСР проводилося випробування ядерної зброї, і тепер радіоактивні води шахти загрожують всьому регіону.

Про це заявив голова делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ Микита Потураєв у своєму виступі на засідання Парламентської Асамблеї у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Деякі шахти в регіоні були навмисно затоплені. Ситуація на цих шахтах може вийти з-під контролю у будь-який момент. І тут я б наголосив на одній деталі: у 1970-х роках Радянський Союз в одній з донецьких шахт проводив випробування ядерної зброї. Тепер ця шахта заповнена радіоактивною водою", - заявив український депутат.

Він додав, що всі, звичайно, розуміють, що РФ "турбується про мову на Донбасі". "Але вона не переживає про своїх власних громадян у Ростовській області, які можуть отруїтися радіоактивною водою з цієї донецької шахти", - заявив Потураєв.

Депутат додав, що Україна особливо стурбована ситуацією навколо цієї шахти, "оскільки це може стати для усієї Європи новою ядерною катастрофою в Донецькій області".

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При цьому, російська окупаційна влада забороняє доступ експертам для оцінки ситуації.

Голова української делегації наголосив, що на Донбасі вже відбувається екологічна катастрофа, що спричинено російською агресією. "Ми закликаємо усі країни-учасниці ОБСЄ здійснити тиск на РФ, щоб примусити її припинити агресію проти України. З боку України ми будемо продовжувати зусилля з принесення миру на Донбас", - заявив Потураєв.