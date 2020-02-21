Яценюк вкотре нагадав Путіну: Ми - не "единый народ"

Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вкотре нагадав президенту Росії Володимиру Путіну, що спільним у українців і росіян є лише те, що обидва народи живуть на одному континенті, але вони зовсім різні.

Про це Яценюк заявив у виступі на 8-му Київському безпековому форумі для молоді на тему: "Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви бачили, який Путін відправив учора чи сьогодні меседж? Він його постійно відправляє: "Мы единый народ". Владимир Владимирович, ну сколько раз можно объяснять? Уже українською говорили, російською, англійською, я не знаю, які він там ще мови знає, з часів КДБ, напевно, німецьку знає. Ми - не "единый народ". Ми знаходимося на одному континенті, але ми зовсім різні", - сказав Яценюк.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю ТАСС заявив, що вважає росіян й українців одним народ, який штучно роз'єднують.