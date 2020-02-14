Яценюк: Ініціатива "12 кроків до миру на Донбасі" - це химера, а не мирний план

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розкритикував оприлюднену у межах Мюнхенської безпекової конференції ініціативу "12 кроків до миру на Донбасі", назвавши її химерою.

Свою думку він виклав у пості у Facebook.

"Документ "міжнародних експертів" про 12 кроків до миру на Донбасі - це химера. Причина такої оцінки - очевидна. У документі міститься набір багатьох різних рекомендацій. Але найважливішої ідеї нема - вивести російські війська та окупаційну адміністрацію з території України і повернути контроль за нашим державним кордоном. Тому цей порив - порожній. А порожнечу не слід серйозно розглядати", - вважає політик.

Натомість, на його думку, потрібно серйозно поставитися до двох тез цього "документа", які "все пояснюють". Йдеться, зокрема, про "крок восьмий", який передбачає скласти дорожню карту для скасування санкцій проти Росії, і "крок дванадцятий", що радить запустити в Україні "новий національний діалог з питань ідентичності" за участю всіх сусідів України.

"Нам пропонують прийняти умови Росії, заплатити за них, на основі нашого власного виконання цих умов - скасувати санкції з агресора, а потім замість нашого народу побудувати нам "настоящую Украину". Не вдасться", - переконаний Яценюк.

Як повідомляв Укрінформ, представники РФ та організатори Мюнхенської конференції оприлюднили план припинення війни в Україні. Основною ідеєю плану є відновлення співпраці з Росією без відновлення Україною суверенітету над Кримом. Оприлюднена пропозиція містить кілька гуманітарних кроків, які підтримуються всіма сторонами, однак у ній відсутні будь-які ключові вимоги, що звучали досі від України.