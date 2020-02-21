Протести на Львівщині: Богуцька попросить Баканова відкрити справу

Народний депутат Єлизавета Богуцька планує 21 лютого передати голові СБУ ініційовану нею заяву з підписами парламентаріїв з проханням порушити кримінальну справу у зв’язку з протестами у місті Винниках, куди мали прибути з Китаю евакуйовані українці.

Про це Богуцька повідомила в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

«Наразі вдалося зібрати близько 100 підписів народних депутатів із фракції «Слуга народу». Насправді було б достатньо одного підпису, але їх збираю не лише для того, щоб посилити цю позицію, а щоб кожен народний депутат мав свою точку зору, свою громадянську позицію і підписом засвідчив солідарність із тими громадянами, які прилетіли. Я планую сьогодні вже передати цю заяву. Скільки зберемо підписів, стільки й буде. До речі, навіть не всі члени фракції «Слуга народу» цей лист підписують», - зазначила Богуцька.

Депутат додала, що закликає також і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та очільницю Державного бюро розслідував Ірину Венедіктову «розслідувати, хто міг бути замовником усього цього, платником, хто винаймав підбурювачів».

При цьому Богуцька припустила, що замовниками цих процесів можуть бути політики, зокрема народні депутати.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого Богуцька ініціювала збір підписів депутатів під зверненням до голови СБУ Івана Баканова з проханням встановити та притягнути до відповідальності винних у заворушеннях через приїзд евакуйованих з Уханя. "Завтра закінчимо збір підписів і передамо в Службу безпеки для встановлення та притягнення до відповідальності тих, хто замовляє музику ненависті й поділу, погрожуючи національній безпеці країни", - зазначила вона.

Вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.