Кабмін звітує в Раді

Він також наголосив на тому, що цілі кожного міністерства за напрямками об’єднані основною ідеєю: людина — пріоритет для уряду.

"Як і задекларовано у нашій програмі, програмі Президента, програмі партії "Слуга народу" у центрі — людина", - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, за словами Прем’єр-міністра, уряду вдалося провести оцінку наявного населення України, аудит ресурсів, об’єктів інфраструктури. Було значно скорочено видатки на утримання державного апарату, проведено його оптимізацію. У рамках децентралізації також зроблено чимало.

Засідання ВР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На його думку, уряд зміг ліквідувати корупцію в КМУ на топ-рівні, збільшити довіру до країни міжнародних партнерів. Доказом цього є узгодження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Гончарук вважає, що КМУ вдалося стабілізувати обмінний курс гривні, рекордно знизити рівень інфляції, облікової ставки НБУ до 11%, а також успішно просувати Україну в міжнародних рейтингах.

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Як повідомляв Укрінформу, свій звіт Кабмін подав до Верховної Ради на початку цього тижня.

7 лютого Гончарук заявив про завершення підготовки звіту про роботу Кабміну.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду. Згідно з законодавством, упродовж року після затвердження цієї програми парламент не може розглядати питання відставки уряду.