Разумков відкрив ранкову Раду

У залі зареєстровано 273 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

У сесійній залі присутні члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Як повідомлялося, на початку засідання Рада заслухає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Згідно з Регламентом, який було погоджено на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ Прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин, а на запитання і відповіді - 40 хвилин.

Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Крім того, у п'ятницю депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 20 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 1193 поправки з 4018.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.