У суспільство вкидається тема реабілітації тих, хто протистояв Небесній сотні - Бекешкіна

"Трансформована" Партія регіонів намагається взяти реванш за програну у 2013-2014 роках битву за Україну.

Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна, повідомляє фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

"Інших варіантів для "команди антимайдану" немає: на останніх виборах ОПЗЖ взяли набагато менше голосів, ніж сподівалися, тому що виборців, які прагнуть до примирення на Донбасі й нормалізації відносин з РФ, у них відібрав Володимир Зеленський зі своєю партією "Слуга народу", - зазначається в повідомленні.

Тож, на думку Бекешкіної, колишні "регіонали" намагаються повернути свій електорат будь-якими шляхами, "в тому числі Майданом".

"На шостому році лютневих розстрілів на Майдані у суспільство активно вкидається, зокрема, тема реабілітації тих, хто протистояв героям Небесної сотні. Ба більше, ті, кого досі вважали вбивцями, тепер усе частіше вдають із себе жертв та постраждалих", - констатується в матеріалі.

Як повідомлялося, т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова виступила за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності.

"З точки зору справедливості, ми мусимо пам’ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав... Він перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати", - зазначила Венедіктова.