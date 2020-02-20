Чехія засуджує нову ескалацію на Донбасі - це чітке порушення

Чехія засуджує нову ескалацію на Донбасі - це чітке порушення "Мінська"

Укрінформ
Чехія рішуче засуджує нову ескалацію на Донбасі через дії проросійських сепаратистів і нагадує про незаконну анексію Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС Чеської Республіки.

"Міністерство закордонних справ Чехія засуджує нову ескалацію військового конфлікту з боку проросійських сепаратистів біля населеного пункту Золоте на сході України, що відбулося 18 лютого 2020 року. Це чітке порушення Мінських угод та очевидне бажання дестабілізувати мирний процес", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що Чеська Республіка підтримує зусилля Президента Володимира Зеленського у просуванні мирного процесу і закликає Росію застосувати свій вплив на сепаратистів, що сприятиме мирному вирішенню конфлікту.

Заява також присвячена 6 ріниці початку незаконної окупації Криму з боку Росії.

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"Чеська Республіка разом з Європейським Союзом та більшістю держав не визнає, відкрито засуджує анексію Криму та й надалі повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у заяві.

Цю позицію Чеська Республіка відстоює на різних міжнародних форумах, включно зі сьогоднішнім пленарним засіданням Генеральною асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, підкреслюють чеські дипломати.

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