Рада закрилась, розглянувши 30% "земельних” поправок

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

У четвер парламентарії продовжували розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Наразі депутати розглянули 1193 поправки з 4018, що становить майже 30%. Під час засідання у четвер було пройдено 545 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

У першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.